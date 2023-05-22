Хави: «Инцидент с Винисиусом? К сожалению, расизм по-прежнему присутствует в футболе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал инцидент с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во вчерашнем матче с «Валенсией» в чемпионате Испании. Бразилец подвергся расизму со стороны болельщиков «летучих мышей».

«Инцидент с Винисиусом? К сожалению, расизм по-прежнему присутствует в футболе. Любой акт расизма должен везде осуждаться. Только футболисты выслушивают подобные оскорбления, в остальных профессиях такое считается ненормальным», – заявил Хави на пресс-конференции.

Винисиус получил красную карточку в поединке с «Валенсией», из-за чего вряд ли уже сыграет в этом сезоне, ведь должен будет отбыть трёхматчевую дисквалификацию.