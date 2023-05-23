«Автогол» – лучший бомбардир соперников «Барселоны» по Ла Лиге в текущем сезоне

Значительную долю пропущенных мячей «Барселоны» в текущем сезоне составляют автоголы.

В проходящем сейчас матче Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Барселоной» счёт был открыт уже на второй минуте, когда мяч в собственные ворота отправил защитник «сине-гранатовых» Андреас Кристенсен. Как отмечает Opta, это уже третий автогол «Барселоны» в текущем розыгрыше Ла Лиги (ранее себе забивали Жюль Кунде и Рональ Араухо) – таким образом, команда Хави Эрнандеса забивала себе чаще, чем любой игрок других команд. Только Хоселу Мато забивал каталонцам более одного раза (дважды).

Текстовая трансляция матча «Вальядолид» – «Барселона» доступна на сайте LiveResult.ru.