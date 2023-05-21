«Барселона» рассчитывает извлечь внушительную финансовую выгоду от подписания Лионеля Месси.

Аргентинский футболист может вернуться в каталонский клуб свободным агентом, так как его контракт с «ПСЖ» истекает в июне. По данным журналиста Давида Бернабеу, в «Барселоне» уже подсчитали, насколько выгодным будет подписание 35-летней суперзвезды: клуб получит порядка 150 млн евро за счёт привлечения новых спонсоров, прибыль от продажи футболок должна увеличиться на 50%, ещё 80 млн евро принесут проданные билеты. При этом зарплата Месси, как отмечается, составит «всего» 13 млн евро в год.