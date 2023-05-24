«Барселона» пропустила два гола к 22-й минуте матча Ла Лиги - такого не было десять лет

Очень неудачно складывается для каталонской «Барселоны» матч тридцать шестого тура Ла Лиги - расслабившаяся команда, уже выигравшая чемпионство досрочно, пропустила два гола от «Вальядолида» уже к 22-й минуте игры.

Как оказалось, такого с каталонцами в матче чемпионата Испании не случалось почти десять лет - в декабре 2013 года она пропустила два мяча от «Хетафе» уже на 10-й, а затем на 14-й минуте. Правда, тогда «Барселона» забила пять в ответ и выиграла матч, сейчас этим и не пахнет.

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