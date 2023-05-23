Фирмино был бы рад играть за «Барселону», но у клуба другие приоритеты

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино был бы рад выступать за каталонскую «Барселону». По информации от Sport, бразилец с радостью бы присоединился к команде Хави Эрнандеса на правах свободного агента.

Источник в то же время сообщает, что «Барселона» пока не заинтересована в трансфере. У каталонского клуба сейчас другие приоритеты для усиления позиции форварда. Сейчас трансфер Фирмино в «Барселону» смотрится очень маловероятным.

Напомним, Фирмино осталось сыграть свой последний матч против «Ливерпуля» в последнем туре АПЛ. После этого бразилец уйдёт из команды на правах свободного агента.