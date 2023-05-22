Хави: «Трансфер правого защитника не является приоритетом на ближайшее лето»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что трансфер нового правого защитника не является приоритетом клуба на следующее окно. Напомним, ранее каталонский клуб связывали с фуллбеком «Вильярреала» Хуаном Фойтом.

«Трансфер правого защитника не является приоритетом на ближайшее лето. Капитан команды Серхио Бускетс уходит летом, поэтому, очевидно, что нам нужно подписать высококлассного центрального полузащитника», – сказал Хави на пресс-конференции.

Тренер «Барселоны» хочет видеть вместо Бускетса полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, которого в последнее время активно связывают с уходом из команды Томаса Тухеля.