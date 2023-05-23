Педри: «Храню памятные футболки и бутсы»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри Гонсалес признался, что хранит важные для себя вещицы - футболку, в которой провел свой первый профессиональный матч, а также бутсы.

- Храню ли я какие-нибудь особые бутсы? Да, храню, те бутсы, в которых я забил свой первый гол за «Барселону». Это был особый момент для меня, который останется в памяти навсегда. А что касается футболок, то храню первую и те, в которых сыграл в том или ином финале. Но, бывает, я меняюсь футболками с другими игроками, - признался Педри, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.