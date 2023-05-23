Левандовски: «Нигде не чувствовал себя таким счастливым, как в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что очень доволен текущим положением дел.

Польский футболист перебрался в «Барселону» прошлым летом после длительного пребывания в «Баварии». 34-летний форвард уже стал чемпионом Испании и близок к завоеванию «Золотой бутсы» Ла Лиги.

«Никогда ранее я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас в «Барселоне». Здесь я счастлив. Ни в одном другом месте я бы не получил столько любви, и речь не только о самом клубе, но и о людях, о городе», – поведал в интервью Interia Sport форвард.

В настоящий момент Роберт Левандовски возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании с 22 голами.