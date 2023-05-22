«Барселона» всерьёз намерена продать Торреса и Фати, будущее Рафиньи зависит от выгодности предложений

Каталонская «Барселона» окончательно решила продать двух атакующих футболистов – Феррана Торреса и Ансу Фати. По информации от журналиста Альберта Масну, эти игроки уже выставлены на трансфер.

Также сообщается, что команду может покинуть другой вингер – Рафинья Диас, который ещё не успел отыграть свой первый сезон после перехода из «Лидса» прошлым летом. Источник отмечает, что бразилец будет продан только в том случае, если «Барселона» получит за него выгодное предложение. К Рафинье ранее проявлял активный интерес «Ньюкасл».

Напомним, «Барселона» запланировала на лето возвращение Лионеля Месси. Ещё одним новичком в атаку может стать Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» и Янник Карраско из мадридского «Атлетико».