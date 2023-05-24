Рафинья: «Перед фанами стоит извиниться»

Каталонская «Барселона» проиграла в тридцать шестом туре испанского чемпионата «Вальядолиду», подарив команде своего бывшего игрока Роналдо (забил 34 гола за «Барсу» в сезоне 1996/1997) радость после пяти поражений кряду. Полузащитник команды Рафинья прокомментировал неудачный матч.

- Я считаю, что матч был неплохим, но нам не хватало интенсивности в действиях на поле. Мы должны были быть более активны, сейчас же надо принять ответственность за поражение. Может, команде не хватает мотивации. В любом случае, перед фанами стоит извиниться, - цитирует слова Рафиньи официальный сайт клуба.

В следующем туре «Барселона» примет дома «Мальорку»