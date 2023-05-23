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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде хочет покинуть «Барселону» летом

23 Мая 2023 • 14:01 Комментировать
Вальядолид
...
Барселона
1 3.70 X 3.80 2 2.00
Через 7 ч. 51 мин.

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде хочет покинуть свою команду в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Херарда Ромеро, француз дал добро руководству на то, чтобы клуб выслушал все предложения по его трансферу.

Кунде недоволен тем, что выступает на правом фланге обороны. Француз хочет действовать на родной позиции центрального защитника. Перед переходом в «Барселону» Жюль получил гарантию того, что будет играть именно в центре обороны.

Напомним, Кунде прошлым летом мог перейти в «Челси», но в итоге выбрал вариант с «Барселоной», с которой выиграл чемпионство Ла Лиги.

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Барселона Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД БАРСЕЛОНА
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