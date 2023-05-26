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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» надеется, что отсутствие места в основе «Манчестер Сити» подтолкнёт Альвареса к уходу

26 Мая 2023 • 10:32 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
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27.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» не теряет надежд заполучить нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, который проводит свой дебютный сезон за команду Хосепа Гвардиолы. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, «красная машина» надеется, что отсутствие стабильного места в основе подтолкнёт Альвареса к уходу.

«Бавария» рассчитывает на то, что Хулиан испугается конкуренции с Эрлингом Холанном, который в этом сезоне побил множество рекордов в Английской премьер-лиге, забив 36 голов в чемпионате.

Напомним, Альварес относительно недавно продлил контракт с «Манчестер Сити». У игрока действует контракт до 2028 года. Аргентинец забил 9 голов в своём первом сезоне в АПЛ.

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Бавария Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2023
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