«Бавария» надеется как можно скорее продлить контракт Дэвиса

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис ведёт переговоры с клубом по новому контракту.

В мюнхенском клубе обозначили подписание нового договора с канадцем как одну из главных целей на ближайшее время. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» рассчитывает заключить сделку как можно скорее, переговоры уже ведутся. Мадридский «Реал» следить за 22-летним игроком, но пока не начинал работу над трансфером.

Действующий договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает в 2025 году. В текущей кампании латераль принял участие в 38 поединках мюнхенцев, записав на свой счёт три забитых мяча и восемь голевых передач.