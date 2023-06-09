Тель не уйдёт из «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель не планирует менять клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно.

Об этом заявил Гадири Камара, агент 18-летнего французского нападающего.

«Многие клубы в Европе хотели бы переманить Матиса, не маленькие клубы. Мы уже сообщили, что для нас очевидно, что Матис останется в «Баварии» для развития», – заявил Камара в интервью BILD.

Матис Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» прошлым летом за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне он вышел на поле 28 раз, проведя суммарно 600 минут. За это время он записал на свое имя 6 голов.