Нкунку и Фюллькруг стали лучшими бомбардирами сезона в Бундеслиге

Сегодня драматичной развязкой подошёл к концу чемпионат Германии, «Бавария» оформила очередное чемпионство, а дортмундская «Боруссия» подарила болельщикам очередное разочарование. Стали известны и лучшие бомбардиры первенства.

Первое место в топе разделили форвард «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку и форвард «Вердера» Никлас Фюллькруг. У обоих голеадоров по 16 забитых голов.

Вторая позиция рейтинга – снова у двух футболистов. Её разделили нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и вингер «Фрайбурга» Винченцо Грифо. У обоих по 15 забитых голов.

На третьем месте с 14 голами Серж Гнабри из мюнхенской «Баварии».

О том, как «Боруссия» на 96-й минуте отыгралась с 0:2, но подарила «Баварии» чемпионство, читайте в нашем материале.