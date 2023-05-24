«Бавария» готова выложить необходимую сумму для трансфера Райса

Мюнхенская «Бавария» всерьёз готова побороться с английскими топ-клубами за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что немецкая команда готова выложить всю необходимую сумму для трансфера англичанина, которого оценивают в 100 миллионов евро.

У Райса остаётся год по контракту с «Вест Хэмом», а главный тренер «Баварии» Томас Тухель видит в футболисте идеальное усиление для своей команды. Немецкий специалист хотел заполучить Райса ещё во время работы в лондонском «Челси».

Напомним, в гонке за Декланом пока лидирует лондонский «Арсенал».