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«Бавария» готова выложить необходимую сумму для трансфера Райса

24 Мая 2023 • 11:46 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» всерьёз готова побороться с английскими топ-клубами за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что немецкая команда готова выложить всю необходимую сумму для трансфера англичанина, которого оценивают в 100 миллионов евро.

У Райса остаётся год по контракту с «Вест Хэмом», а главный тренер «Баварии» Томас Тухель видит в футболисте идеальное усиление для своей команды. Немецкий специалист хотел заполучить Райса ещё во время работы в лондонском «Челси».

Напомним, в гонке за Декланом пока лидирует лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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