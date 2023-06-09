«Бавария» не планирует переговоров по Влаховичу

«Бавария» пока не намерена делать официальное предложение по форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу.

Сербский футболист давно считается одной из трансферных целей «Баварии», ведущей активные поиски нового нападающего. По данным Sky Sport, Влахович по-прежнему находится в списке интересов мюнхенского гранда, но до официальных переговоров пока далеко. Чемпионы Германии продолжают ждать и пока не готовы делать следующие шаги.

Напомним, что «Бавария» также претендует на Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма». Также среди целей клуба фигурирует Рандаль Коло-Муани, выступающий за франкфуртский «Айнтрахт».