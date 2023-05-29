Тухель отложил уход в отпуск

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не уйдёт в отпуск сразу после завершения сезона.

Мюнхенцы вырвали очередное чемпионство в Бундеслиге благодаря победе над «Кёльном» (2:1) и ничьей «Боруссии» в параллельной встрече последнего тура с «Майнцем» (2:2). Тухель, как уже сообщалось ранее, не будет уволен, несмотря на нестабильные результаты команды. По информации журналиста Франка Линкеша, наставник решил отложить отпуск на 8-10 дней, чтобы остаться в расположении клуба и поучаствовать в составлении планов на следующий сезон. В ближайшее время рулевой изложит руководству свои идеи на ближайшее будущее.

Напомним, что Томас Тухель занял пост в «Баварии» в конце марта, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна.