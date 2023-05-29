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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» планирует трансфер Дэвиса слухи

29 Мая 2023 • 19:40 Комментировать (1)
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

«Реал» Мадрид планирует попытаться подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в 2024 году.

Мадридский клуб активно ищет левого защитника, и Альфонсо Дэвис является одной из главных целей для «сливочных», сообщает Diario AS. Не исключается уход Ферлана Менди, что освободит место для латераля «Баварии».

Источник сообщает, что его переход, вероятно, не состоится грядущим летом, поскольку у канадского защитника контракт до 2025 года, и «Бавария» не позволит ему уйти в ближайшее время. Если же Дэвис не продлит контракт, то к 2024-му у него останется всего один год в Германии, и это будет последний шанс мюнхенцев извлечь выгоду из его трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Мая 2023 в 19:45
мне нравится этот игрок, но он так подходит Баварии, и она ему - пусть лучше продолжает карьеру в Мюнхене...а нам надо найти другого ЛЗ...или наигрывать Камавингу, только чтобы он играл как в 1 матче с сити, а не как в слитом втором...ну второй правда матча вся команда слила....
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