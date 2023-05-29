«Реал» Мадрид планирует попытаться подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в 2024 году.

Мадридский клуб активно ищет левого защитника, и Альфонсо Дэвис является одной из главных целей для «сливочных», сообщает Diario AS. Не исключается уход Ферлана Менди, что освободит место для латераля «Баварии».

Источник сообщает, что его переход, вероятно, не состоится грядущим летом, поскольку у канадского защитника контракт до 2025 года, и «Бавария» не позволит ему уйти в ближайшее время. Если же Дэвис не продлит контракт, то к 2024-му у него останется всего один год в Германии, и это будет последний шанс мюнхенцев извлечь выгоду из его трансфера.