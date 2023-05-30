Мусиала: «Я был недостаточно хорош в последних матчах»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала считает, что не лучшим образом провёл концовку сезона.

Именно 20-летний игрок стал автором «золотого» гола «Баварии» на 89-й минуте матча заключительного тура Бундеслиги против «Кёльна», который завершился победой мюнхенцев со счётом 2:1. Тем не менее, по словам атакующего хавбека, его форма оставляла желать лучшего: «Меня не устраивает игра, которую я показывал в последних матчах. Надеюсь, я смогу извлечь урок из этого не самого приятного отрезка. Все проходят через спады, и теперь я знаю, каково это», – цитирует Kicker Мусиалу, ставшего автором 12 голов и 13 ассистов в завершившемся розыгрыше чемпионата Германии.