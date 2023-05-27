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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» назвала состав на матч с «Кёльном» - мюнхенцы надеются на чемпионство

27 Мая 2023 • 15:40 Комментировать
Кёльн
0:1
Бавария
1 6.00 X 5.50 2 1.43
1-й тайм

В субботу вечером пройдут матчи последнего тура чемпионата Германии. «Бавария» может стать чемпионом 11-й раз кряду, если обыграет «Кёльн» на выезде, а «Боруссия» потеряет очки в домашнем матче против «Майнца».

Рулевой «Баварии» Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Сане, Коман, Мюллер, Гравенберх, Мазрауи.

Матч между «Кёльном» и «Баварией» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Бавария
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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