«Бавария» назвала состав на матч с «Кёльном» - мюнхенцы надеются на чемпионство

В субботу вечером пройдут матчи последнего тура чемпионата Германии. «Бавария» может стать чемпионом 11-й раз кряду, если обыграет «Кёльн» на выезде, а «Боруссия» потеряет очки в домашнем матче против «Майнца».

Рулевой «Баварии» Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Сане, Коман, Мюллер, Гравенберх, Мазрауи.

Матч между «Кёльном» и «Баварией» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.