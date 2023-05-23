Тухель предоставил игрокам «Баварии» два выходных дня

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель предоставил своим подопечным два выходных дня после поражения от «РБ Лейпцига» в последнем туре Бундеслиги. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По сведениям источника, после поражения от «РБ Лейпцига», Тухель сказал своим игрокам: «Чтобы переварить произошедшее, каждому из вас нужно два выходных дня. Вы их получите». Отмечается, что сегодня игроки «Баварии» возобновили тренировки после того, как отдыхали в воскресенье и понедельник.

Перед последним туром Бундеслиги «Баварии» отстаёт от первого места на два очка. Дортмундская «Боруссия» может выиграть свой первый чемпионский титул с 2012 года.