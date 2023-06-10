«Бавария» не планирует устраивать распродажу в летнее трансферное окно

«Бавария» на намерена расставаться с ключевыми игроками.

Мюнхенский гранд провёл не самый удачный по собственным меркам сезон, с большим трудом выиграв Бундеслигу и не добившись успеха в Лиге чемпионов и Кубке Германии, однако запланированные перемены не должны затронуть игроков основного состава команды, докладывает журналист Керри Хау. Несмотря на это, руководство «Баварии» уже сообщило некоторым футболистам, что ждёт от них большего в предстоящей кампании.

По некоторым данным, ряды «Баварии» может покинуть левый защитник Альфонсо Дэвис, на которого претендует мадридский «Реал».