Кан: «Бавария» запретила мне отпраздновать чемпионство с командой»

В субботу вечером «Бавария» стала чемпионом Германии, обойдя «Боруссию» в последнем туре. Спустя час мюнхенцы объявили об уходе Оливера Кана с должности главы правления и Хасана Салихамиджича с должности спортивного директора.

Кан сделал публикацию в социальных сетях.

«Невероятно! Большой комплимент и поздравления ребятам. Я всегда говорил, что нужно идти до конца и не сдаваться. Я горжусь командой и этим достижением. Хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, клуб запретил мне это. Я с нетерпением жду следующего сезона», - написал Кан.

Отметим, что «Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд.