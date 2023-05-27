Тухель выиграл 11-й трофей в тренерской карьере

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель выиграл свой 11-й трофей в тренерской карьере. Напомним, в субботу днём мюнхенцы оформили победу над «Кёльном» в гостях (2:1) и благодаря осечке «Боруссии» в матче против «Майнца» (2:2) стали чемпионами Германии.

Для Тухеля это первое чемпионство в Бундеслиге. Также он дважды становился чемпионом Франции у руля «ПСЖ», обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и дважды Суперкубка Франции.

С дортмундской «Боруссией» специалист брал Кубок Германии, с «Челси» - Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и становился победителем Клубного чемпионата мира.

О том, как «Бавария» оформила очередное чемпионство, читайте в нашем материале.