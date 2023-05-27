«Бавария» после чемпионства увольняет Кана и Салихамиджича

Развязка сезона в Бундеслиге получилась невероятной. «Бавария» смогла обойти дортмундскую «Боруссию» в последнем туре за счёт своей победы над «Кёльном» (2:1) и ничьей конкурента с «Майнцем» (2:2).

Несмотря на успешное завершение сезона, «Бавария» отправила в отставку Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Первый возглавлял правление мюнхенского клуба, а второй занимал пост спортивного директора.

Ранее Кана и Салихамиджича критиковали за решение отправить в отставку Юлиана Нагельсманна. После смены рулевого на Томаса Тухеля мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» в четвертьфинале.

Невероятная развязка в Бундеслиге: «Бавария» - чемпион Германии!