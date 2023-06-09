«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса

«Бавария» продолжает попытки усилить среднюю линию.

Давней целью мюнхенцев является дорогостоящий Деклан Райс из «Вест Хэма», на которого также претендуют гранды английской Премьер-лиги. Как стало известно на днях, в качестве альтернативы англичанину «Бавария» рассматривает более доступную опцию – Софьяна Амрабата, выступающего за «Фиорентину». По сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкому гранду действительно предложили вариант с подписание марокканца, и 26-летний игрок видится боссам «Баварии» весьма интересным кандидатом. Впрочем, главной целью клуба по сей день остаётся Деклан Райс, несмотря на высокую стоимость.