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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса

09 Июня 2023 • 22:46 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

«Бавария» продолжает попытки усилить среднюю линию.

Давней целью мюнхенцев является дорогостоящий Деклан Райс из «Вест Хэма», на которого также претендуют гранды английской Премьер-лиги. Как стало известно на днях, в качестве альтернативы англичанину «Бавария» рассматривает более доступную опцию – Софьяна Амрабата, выступающего за «Фиорентину». По сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкому гранду действительно предложили вариант с подписание марокканца, и 26-летний игрок видится боссам «Баварии» весьма интересным кандидатом. Впрочем, главной целью клуба по сей день остаётся Деклан Райс, несмотря на высокую стоимость.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фиорентина Вест Хэм Деклан Райс Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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