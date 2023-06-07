Флик рассказал, каким видит будущее Нойера

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о Мануэле Нойере.

37-летний голкипер в настоящий момент недоступен ни для «Баварии», ни для сборной Германии – игрок сломал ногу после завершения чемпионата мира в Катаре, из-за чего пропустил остаток клубного сезона.

«Восстановление Ману проходит с опережением графика. Мы немного поговорили во время матча «Баварии» с «Лейпцигом». Уверен, он вернётся на прежний уровень, когда наберёт форму.

Время покажет, будет ли он снова основным вратарём и капитаном сборной. Нойер – не только выдающийся вратарь, но и исключительная личность. Но он знает, что ему предстоит показать себя на поле», – цитирует Bayern & Germany Флика.