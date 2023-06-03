Маттеус: «Влахович нужен «Баварии», он напоминает мне молодого Лукаку»

Известный экс-футболист Лотар Маттеус хочет видеть в «Баварии» нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

23-летний серб с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшие месяцы, и «Бавария» называется в числе одного из главных претендентов на игрока.

«Я думаю, что Влахович отлично вписался бы в «Баварию» – он знает, что такое забивать голы. Его подписание определённо стоит рассматривать всерьёз. Душан напоминает мне молодого Ромелу Лукаку: такой же высокий и крепкий, настоящий таргетмен, который прекрасно знает, что нужно делать в чужой штрафной», – цитирует Маттеуса журналист Максимилиан Кох.