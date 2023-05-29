Дэвис может отложить переговоры по новому контракту с «Баварией»

Переговоры левого защитника Альфонсо Дэвиса с «Баварией» зашли в тупик.

Агент канадского футболиста Недал Хуосе открыто заявил в интервью немецким СМИ, что не понимает, в каком направлении движется клуб. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на всё того же агента, сторона Дэвиса, вероятно, заморозит переговоры по новому контракту с «Баварией» до следующего года, несмотря на недавние известия о намерении клуба заключить соглашение уже в ближайшее время.

Действующий трудовой договор Альфонсо Дэвиса рассчитан до 2025 года. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал».