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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис может отложить переговоры по новому контракту с «Баварией»

29 Мая 2023 • 23:25 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Переговоры левого защитника Альфонсо Дэвиса с «Баварией» зашли в тупик.

Агент канадского футболиста Недал Хуосе открыто заявил в интервью немецким СМИ, что не понимает, в каком направлении движется клуб. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на всё того же агента, сторона Дэвиса, вероятно, заморозит переговоры по новому контракту с «Баварией» до следующего года, несмотря на недавние известия о намерении клуба заключить соглашение уже в ближайшее время.

Действующий трудовой договор Альфонсо Дэвиса рассчитан до 2025 года. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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