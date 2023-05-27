Хектор признан лучшим игроком Бундеслиги по отборам и выигранным единоборствам

Ветеран «Кёльна», немецкий защитник Йонас Хектор стал лучшим игроком завершившегося сезона Бундеслиги по числу отборов и выигранных единоборств. Интересным фактом делится Opta Sports.

Так, у немца самый высокий в лиге процент выигранных единоборств – 67%. По этому показателю он опережает защитника «Баварии» Бенжамена Павара и защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса – у них 66% успешных единоборств на каждого.

Первое место по удачным отборам Хектор делит с молодым игроком вылетевшего «Шальке» Томом Краусом – у обоих по 112 отборов, это лучший показатель в лиге.

Символично, что в конце сезона Хектор завершает свою профессиональную карьеру. Практически всё время этот 33-летний футболист выступал в родном «Кёльне».

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