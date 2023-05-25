В «Баварии» поражены новостями о договорённости Эрнандеса с «ПСЖ»

Люка Эрнандес вряд ли будет продан «Баварией» в летнее трансферное окно.

По сведениям французских СМИ, левый защитник согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен». В «Баварии» отреагировали на эти слухи с удивлением и недоумением, поскольку мюнхенский гранд давно ведёт переговоры с игроком о продлении контракта и не намеревается его отпускать, докладывает журналист Филипп Кесслер. Считается, что сам Эрнандес предан «Баварии», а наставник Томас Тухель видит француза ключевым игроком команды в следующем сезоне.

Напомним, что Люка Эрнандес продолжает восстановление после тяжёлой травмы, полученной в матче ЧМ-2022. Недавно он вернулся к тренировкам в общей группе.