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В «Баварии» поражены новостями о договорённости Эрнандеса с «ПСЖ»

25 Мая 2023 • 20:22 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
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27.05 16:30

Люка Эрнандес вряд ли будет продан «Баварией» в летнее трансферное окно.

По сведениям французских СМИ, левый защитник согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен». В «Баварии» отреагировали на эти слухи с удивлением и недоумением, поскольку мюнхенский гранд давно ведёт переговоры с игроком о продлении контракта и не намеревается его отпускать, докладывает журналист Филипп Кесслер. Считается, что сам Эрнандес предан «Баварии», а наставник Томас Тухель видит француза ключевым игроком команды в следующем сезоне.

Напомним, что Люка Эрнандес продолжает восстановление после тяжёлой травмы, полученной в матче ЧМ-2022. Недавно он вернулся к тренировкам в общей группе.

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Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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