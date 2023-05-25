Эрнандес приостановил переговоры по контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес приостановил переговоры по новому контракту с мюнхенским клубом ради перехода в «ПСЖ».

По информации Footmercato, парижский клуб намерен усилить оборону, так как Серхио Рамос и Преснел Кимпембе в скором времени могут покинуть команду. Отмечается, что Эрнандесу интересен проект «ПСЖ», поэтому он будет готов уйти из «Баварии».

Действующий контракт Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл в составе мюнхенцев 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.