В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович вполне может оказаться в «Баварии».

Как недавно стало известно, 23-летний серб находится в списке трансферных интересов мюнхенского клуба на предстоящее лето. Согласно заявлениям журналиста Ромео Агрести, вероятность перехода довольно велика: «На мой взгляд, «Бавария» имеет очень неплохие шансы подписать Влаховича. Клуб действительно заинтересован в нём, однако конкретных предложений пока не поступало».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 75 млн евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.