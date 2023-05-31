Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»

31 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович вполне может оказаться в «Баварии».

Как недавно стало известно, 23-летний серб находится в списке трансферных интересов мюнхенского клуба на предстоящее лето. Согласно заявлениям журналиста Ромео Агрести, вероятность перехода довольно велика: «На мой взгляд, «Бавария» имеет очень неплохие шансы подписать Влаховича. Клуб действительно заинтересован в нём, однако конкретных предложений пока не поступало».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 75 млн евро. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
23:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол стал одной из главных целей «Манчестер Сити» на лето
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингему
21:43 · Германия. Бундеслига
В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»
20:51 · Германия. Бундеслига
Эрнандес сообщил «Баварии», что хочет уйти слухи
20:24 · Россия. Премьер-лига
Георгиев не советует Азмуну возвращаться в Премьер-лигу
19:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк объяснил неудачи Азмуна после ухода из «Зенита»
19:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за Влаховичем слухи
19:10 · Германия. Бундеслига
«Реал» объявит о переходе Беллингема в конце недели слухи
18:34 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани высказался о своем будущем
18:09 · Германия. Бундеслига
Директор «Боруссии» Дортмунд прокомментировал ситуацию с Беллингемом
17:44 · Германия. Бундеслига
Ройс: «Трудно описать словами, о чём думаешь, проигрывая титул»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Переводчик Азмуна назвал «Зенит» одной из ведущих команд Европы
16:50 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге будут играть мячами в ретро-стиле фото
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Химок» Адеми: «Сложно представить, что Кемаль может вернуться в Россию, но решение пока не принято» эксклюзив
12:53 · Германия. Бундеслига
Горецка не хочет покидать «Баварию»
Все новости
Рекомендуем