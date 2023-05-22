Рулевой «Баварии» Томас Тухель не будет уволен по окончании текущего сезона.

В матче предпоследнего тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» мюнхенцы потерпели поражение (1:3) – теперь команда рискует впервые за 11 лет остаться без чемпионского титула Бундеслиги. Несмотря на это, как сообщает Kicker, Тухелю ничего не угрожает: специалист продолжит работу в клубе, даже если завершит нынешний сезон без трофеев.

Матчи последнего тура Бундеслиги будут сыграны 27 мая. «Бавария» сыграет на выезде с «Кёльном», а дортмундская «Боруссия» – дома с «Майнцем». «Шмели» возглавляют турнирную таблицу, опережая мюнхенский гранд на два очка.