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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» приняли решение по Тухелю слухи

22 Мая 2023 • 00:04 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Рулевой «Баварии» Томас Тухель не будет уволен по окончании текущего сезона.

В матче предпоследнего тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» мюнхенцы потерпели поражение (1:3) – теперь команда рискует впервые за 11 лет остаться без чемпионского титула Бундеслиги. Несмотря на это, как сообщает Kicker, Тухелю ничего не угрожает: специалист продолжит работу в клубе, даже если завершит нынешний сезон без трофеев.

Матчи последнего тура Бундеслиги будут сыграны 27 мая. «Бавария» сыграет на выезде с «Кёльном», а дортмундская «Боруссия» – дома с «Майнцем». «Шмели» возглавляют турнирную таблицу, опережая мюнхенский гранд на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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