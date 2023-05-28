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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич получит 6-8 миллионов евро компенсации за увольнение из «Баварии»

28 Мая 2023 • 16:18 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич получит солидную компенсацию за своё увольнение из мюнхенского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, неустойка составит от 6 до 8 миллионов евро. Отмечается, что экс-председателю правления «Баварии» Оливеру Кану также будет выплачена компенсация.

Напомним, что «Бавария» выиграла текущий розыгрыш чемпионата Германии, набрав в 34 матчах 71 очко. Ближайший преследователь мюнхенцев дортмундская «Боруссия» набрала столько же баллов, однако уступила первую строчку по дополнительным показателям.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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Сегодня, 28 Мая
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