Салихамиджич получит 6-8 миллионов евро компенсации за увольнение из «Баварии»

Бывший спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич получит солидную компенсацию за своё увольнение из мюнхенского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, неустойка составит от 6 до 8 миллионов евро. Отмечается, что экс-председателю правления «Баварии» Оливеру Кану также будет выплачена компенсация.

Напомним, что «Бавария» выиграла текущий розыгрыш чемпионата Германии, набрав в 34 матчах 71 очко. Ближайший преследователь мюнхенцев дортмундская «Боруссия» набрала столько же баллов, однако уступила первую строчку по дополнительным показателям.