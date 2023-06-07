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Геррейру сменит «Боруссию» Дортмунд на «Баварию»

07 Июня 2023 • 23:56 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Левый защитник Рафаэл Геррейру договорился с «Баварией».

29-летний футболист покидает дортмундскую «Боруссию» в качестве свободного агента, поскольку его истекающий контракт со «шмелями» не был продлён. Как стало известно на днях, Томас Тухель хочет видеть португальца в «Баварии», и теперь стороны достигли договорённости, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Латераль принял все условия сделки, медосмотр состоится на следующей неделе. Контракт рассчитан до середины 2026 года.

Рафаэл Геррейру защищал цвета «Боруссии» Дортмунд с 2016 года. В прошедшем сезоне он стал автором 14 голевых передач и шести голов в 36 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Рафаэл Геррейру
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