«Матч ТВ» начал трансляцию матча «Боруссии» только в средине первого тайма – Дортмунд рискует упустить чемпионство

«Матч ТВ не начал трансляцию матча последнего тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем» вовремя. Трансляция стартовала только на 21-й минуте игры. До того момента на «Матч ТВ» показывали хоккей, а также несколько минут рекламы.

Ещё до начала трансляции на канале «Матч ТВ» «Боруссия» пропустила гол и не забила пенальти. Позже дортмундцы пропустили ещё раз, они «горят» «Майнцу» 0:2. Таким образом, команда Эдина Терзича может упустить из рук титул чемпиона Германии.

Следить за матчем между «Боруссией» и «Майнцем» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.