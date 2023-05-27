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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Матч ТВ» начал трансляцию матча «Боруссии» только в средине первого тайма – Дортмунд рискует упустить чемпионство

27 Мая 2023 • 17:03 Комментировать
Боруссия Д
1:2
Майнц
2-й тайм

«Матч ТВ не начал трансляцию матча последнего тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем» вовремя. Трансляция стартовала только на 21-й минуте игры. До того момента на «Матч ТВ» показывали хоккей, а также несколько минут рекламы.

Ещё до начала трансляции на канале «Матч ТВ» «Боруссия» пропустила гол и не забила пенальти. Позже дортмундцы пропустили ещё раз, они «горят» «Майнцу» 0:2. Таким образом, команда Эдина Терзича может упустить из рук титул чемпиона Германии.

Следить за матчем между «Боруссией» и «Майнцем» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Боруссия Дортмунд Матч ТВ
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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