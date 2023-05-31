Директор «Боруссии» Дортмунд прокомментировал ситуацию с Беллингемом

Себастьян Кель, спортивный директор «Боруссии» Дортмунд, высказался о ситуации с полузащитником Джудом Беллингемом.

«Я могу сказать, что в ближайшие несколько дней и недель все прояснится», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Кель также отметил, что как директор он обязан быть готовым к любым сценариям и возможным изменениям. Однако на данный момент ничего конкретного по вопросу Беллингема не произошло.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готовится представить Беллингема в ближайшие недели. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 120 миллионов евро.