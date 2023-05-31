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Директор «Боруссии» Дортмунд прокомментировал ситуацию с Беллингемом

31 Мая 2023 • 18:09 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Себастьян Кель, спортивный директор «Боруссии» Дортмунд, высказался о ситуации с полузащитником Джудом Беллингемом.

«Я могу сказать, что в ближайшие несколько дней и недель все прояснится», – цитирует Келя журналист Фабрицио Романо.

Кель также отметил, что как директор он обязан быть готовым к любым сценариям и возможным изменениям. Однако на данный момент ничего конкретного по вопросу Беллингема не произошло.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готовится представить Беллингема в ближайшие недели. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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