Беллингем решил присоединиться к «Реалу», несмотря на более выгодные предложения от других клубов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем окончательно определился со своим будущим.

Некоторые детали трансфера ещё не урегулированы, однако переход англичанина в «Реал» считается почти неизбежным. Согласно сведениям инсайдера Санти Ауны, Беллингем получал предложения практически от всех грандов европейского футбола – некоторые из них предлагали более выгодные условия, чем «Реал», но на выбор 19-летнего хавбека это не повлияло. Игрок горит желанием присоединиться к «сливочным».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро.