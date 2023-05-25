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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем решил присоединиться к «Реалу», несмотря на более выгодные предложения от других клубов

25 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем окончательно определился со своим будущим.

Некоторые детали трансфера ещё не урегулированы, однако переход англичанина в «Реал» считается почти неизбежным. Согласно сведениям инсайдера Санти Ауны, Беллингем получал предложения практически от всех грандов европейского футбола – некоторые из них предлагали более выгодные условия, чем «Реал», но на выбор 19-летнего хавбека это не повлияло. Игрок горит желанием присоединиться к «сливочным».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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