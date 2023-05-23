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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд близка к продлению контракта с Хуммельсом

23 Мая 2023 • 09:50 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
27.05 16:30

Дортмундская «Боруссия» очень близка к продлению контракта со своим центральным защитником Матсом Хуммельсом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка ещё не заключена, но процесс находится на завершающей стадии.

По сведениям источника, руководство дортмундской «Боруссии» надеется на то, что Хуммельс в ближайшие дни подпишет все необходимые бумаги. Отметим, что нынешний контракт Матса с командой Эдина Терзича истекает в конце сезона.

34-летний Хумельс провёл 29 матчей в этом розыгрыше чемпионата Германии, где отметился одним голом. «Боруссия» Дортмунд лидирует в Бундеслиге с отрывом в два очка от «Баварии» перед последним туром.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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БОРУССИЯ Д МАЙНЦ
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