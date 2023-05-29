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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем подвел итоги сезона

29 Мая 2023 • 19:31 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Джуд Беллингем, полузащитник дортмундской «Боруссии», подвел итоги сезона. Он выразил свои мысли о последнем дне сезона и признался, что до сих пор не может поверить, как все сложилось и как команда не смогла достичь своей цели («Боруссия» упустила чемпионство Бундеслиги в последнем туре).

«Лично мне было ужасно смотреть, как страдают мои товарищи по команде, в то время как я не мог повлиять на результат. Я никогда не испытывал такой атмосферы, как в субботу, созданной вами, фанатами, у меня были мурашки по коже все 90 минут», – написал игрок в социальных сетях.

Беллингем выразил надежду, что эта неудача станет отправной точкой для новой эры клуба, где он будут бороться за трофеи каждый год. Он подчеркнул, что город и болельщики заслуживают успеха и побед.

Недавно появились новости о том, что Беллингем переходит в «Реал» Мадрид.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Джуд Беллингем
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