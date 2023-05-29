Беллингем подвел итоги сезона

Джуд Беллингем, полузащитник дортмундской «Боруссии», подвел итоги сезона. Он выразил свои мысли о последнем дне сезона и признался, что до сих пор не может поверить, как все сложилось и как команда не смогла достичь своей цели («Боруссия» упустила чемпионство Бундеслиги в последнем туре).

«Лично мне было ужасно смотреть, как страдают мои товарищи по команде, в то время как я не мог повлиять на результат. Я никогда не испытывал такой атмосферы, как в субботу, созданной вами, фанатами, у меня были мурашки по коже все 90 минут», – написал игрок в социальных сетях.

Беллингем выразил надежду, что эта неудача станет отправной точкой для новой эры клуба, где он будут бороться за трофеи каждый год. Он подчеркнул, что город и болельщики заслуживают успеха и побед.

Недавно появились новости о том, что Беллингем переходит в «Реал» Мадрид.