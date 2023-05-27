«Майнц» проиграл четыре матча кряду до игры с «Боруссией»

В субботу днём дортмундская «Боруссия» оступилась на самом последнем шаге до чемпионства в Бундеслиге. Подопечные Эдина Терзича сыграли дома вничью против «Майнца» - 2:2. Притом, гости вели в счёте практически всю игру.

Отметим любопытный факт: до встречи с «Боруссией» «Майнц» проиграл в Бундеслиге четыре матча подряд с общим счётом 3:13. Проигрывала команда и «Шальке» (2:3), который сегодня покинул Бундеслигу, заняв 17-е место. И «Штутгарту» (1:4), который попал в стыковые матчи с командой из Второй Бундеслиги. Но в очной встрече против «шмелей» клуб-неудачник смог выстоять против грозного соперника и лишить их титула.

Всего у «Майнца» в конце сезона 46 набранных очков и девятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

О развязке чемпионской гонки в Бундеслиге читайте в нашем материале.