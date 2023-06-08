«Боруссия» Дортмунд активно ведет переговоры о приобретении защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Боруссия» Дортмунд лидирует в гонке за подписанием Ивана Фреснеды с января, но на данный момент ничего не завершено, не заключено и не согласовано.

Романо добавил, что предстоит еще много работы, которую нужно выполнить перед подписанием испанского правого защитника.

Клуб продолжает активно работать над подписанием Ивана Фреснеды, чтобы укрепить свою оборонительную линию.

Фреснеда провел в сезоне 2022/23 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.