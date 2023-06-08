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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд ведёт переговоры по поводу Фреснеды слухи

08 Июня 2023 • 19:55 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

«Боруссия» Дортмунд активно ведет переговоры о приобретении защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Боруссия» Дортмунд лидирует в гонке за подписанием Ивана Фреснеды с января, но на данный момент ничего не завершено, не заключено и не согласовано.

Романо добавил, что предстоит еще много работы, которую нужно выполнить перед подписанием испанского правого защитника.

Клуб продолжает активно работать над подписанием Ивана Фреснеды, чтобы укрепить свою оборонительную линию.

Фреснеда провел в сезоне 2022/23 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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