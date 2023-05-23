Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария подыскивает себе клуб на будущий сезон.

Недавно стало известно, что аргентинец не договорился с «Ювентусом» о новом контракте, в то время как нынешнее соглашение истекает уже в июне. 35-летний футболист, судя по всему, покинет туринский клуб грядущим летом. По информации AlbicelesteTalk, у ди Марии уже появился вариант продолжения карьеры в одной из ведущих европейских лиг: с чемпионом мира связывались представители дортмундской «Боруссии», заинтересованные в подписании статусного игрока на правах свободного агента.

Анхель ди Мария записал себе в актив восемь голов и семь ассистов в 38 матчах текущего сезона.