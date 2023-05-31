Ройс: «Трудно описать словами, о чём думаешь, проигрывая титул»

Дортмундская «Боруссия» упустила чемпионский титул в Германии в эпичной, как модно нынче говорить, манере - не сумев выиграть проходной домашний матч в последнем туре чемпионата. Марко Ройс, капитан немецкого клуба, рассказал о том, что почувствовал, когда понял, что прозвучал финальный свисток и все, выиграть уже не получится.

- Трудно описать словами, что вы чувствуете в такой момент. Нас больше растрогала даже не неудача, а реакция стадиона. Болельщики звали нас, но мы все были разобраны по частям в тот момент и не могли собраться. Я очень ценю то, что фанаты оценили и увидели - команда боролась до конца, - цитирует слова Ройса итальянское новостное агентство ITASportPress.