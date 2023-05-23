«Боруссия» заранее анонсировала возможный чемпионский парад

Дортмундская «Боруссия» может стать чемпионом Германии уже в грядущую субботу, 27 мая. В связи с этим официальный сайт клуба опубликовал новости касаемо возможного чемпионского парада.

Во-первых, болельщиков клуба в случае победы над «Майнцем» или любого другого исхода, который сделает «шмелей» чемпионами, просят не уходить со стадиона после финального свистка. Во-вторых, сам чемпионский парад намечен на 12:09, 28 мая. Во время мероприятия, которое продлится четыре часа, автобус с командой проедет порядка четырёх километров по Дортмунду.

Напомним, что перед финальным, 34-м туром Бундеслиги «Боруссия» на два очка опережает мюнхенскую «Баварию».

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