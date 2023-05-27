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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» на 96-й минуте отыгралась с 0:2, но подарила «Баварии» золото Бундеслиги в последнем туре

27 Мая 2023 • 18:32 Комментировать (2)
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

«Боруссия» Дортмунд и «Майнц» сыграли в рамках чемпионата Германии. Матч 34-го тура Бундеслиги состоялся 27 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Протокол игры  
Боруссия Д2:2Майнц
  15'Ханше-Ольсен Андреас (0:1)
  24'Онисиво Карим (0:2)
(1:2) Геррейру Рафаэл69'  
(2:2) Зюле Никлас90'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 46' (Мукоко Юссуфа ( 46') Зюле НикласХуммельс МатсРюэрсон Юлиан 80' (Модест Антони ( 80') Мален Дониэлл 63' (Рейна Джованни ( 63') Брандт Юлиан 62' (Дюранвилль Юлиен ( 62') Джан ЭмреГеррейру Рафаэл  40'Адейеми Карим 40' (Ройс Марко ( 40') Аллер Себастьян
Запасные: Шлоттербек НикоЭзкан СалихБеллингем ДжудМайер Александер II
Дамен ФиннХанше-Ольсен АндреасБель ШтефанФернандес Эдимилсон  71'Каси АнтониАарон МартинБаррейро ЛеандроКор ДоминикСтах Антон 80' (Баркок Аймен ( 80') Чхэ-Сон Ли II 66' (Ингвартсен Маркус ( 66') Онисиво Карим 90' (Мустафа Сулиман ( 90')
Запасные: Груда БрайанЛаукс ЛукасЛайч МаксимВайпер НельсонБюргзорг ДеланоРисс Лассе
27 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

10 лет подряд чемпионский титул в Германии удерживала «Бавария». И вот, в мае 2023 года, дортмундская «Боруссия» наконец получила шанс вернуть серебряную салатницу в Дортмунд. Для этого нужно было лишь обыграть «Майнц» на своём поле. Казалось бы, задача простая. Но лидеры Бундеслиги этой весной только и делают, что играют в поддавки, ошибаясь там, где этого никто не ждал.

И что же вы думаете? Ситуация повторилась. «Боруссия» начала с давления, захватила инициативу, но не успела создать опасного момента, как пропустила. «Майнц» выбрался на чужую половину поля, заработал угловой и Ханше-Ольсен шикарно выпрыгнул на ближней штанге, точно пробив после передачи Фернандеса – 0:1. Шок разбудил «Боруссию» и она могла тут же отыграться.

Геррейру завалили в штрафной площади, арбитр сначала на эпизод внимания не обратил, но через паузу пошёл смотреть повтор. Итоговый вердикт Фритца гостям не понравился – пенальти. Но было ещё место для подвига: Аллер пробил в правый от себя угол, туда же рванул и Дамен, отразивший удар. Чудо-сейв ещё больше окрылил «Майнц». Аарон по левому флангу одарил рывок Ли, тот навесил, а на дальней штанге Онисиво продавил Джана и пробил. От рук Кобеля и штанги мяч в итоге заскочил в сетку – 0:2.

Естественно, далее «Боруссия» прижала «Майнц» к воротам, но с моментами была напряжёнка. После сольного прохода Брандт пробил в ближний угол – Дален без труда парировал. Мален замыкал навес почти с нулевого угла, попав в сетку с внешней стороны. К этому времени Терзич уже выпустил Ройса и Мукоко, сняв с игры Вольфа и Адейеми. Время шло, а позиционные атаки Дортмунда всё ещё не смотрелись опаснее контрвыпадов «Майнца».

Команды просто обменивались моментами, не чувствовалось «чемпионского» давления. Онисиво вот получил мяч в штрафной площади, пальнул в ближний угол и сотряс штангу. В ответ Мален замыкал сильный прострел Ройса, пустив мяч совсем рядом со штангой. Геррейру всё-таки возродил интригу: даже две «стеночки» разыграл он со свежим Рейной перед штрафной площадью, а затем неотразимо пробил. Мяч врезался в штангу и оказался в противоположном углу – 1:2.

В концовке продолжился ожесточённый навал Дортмунда, Марко Ройс вдруг открыл в себе любовь к игре головой. Дважды он очень опасно бил после навесов, банально не попадая в створ ворот. Дамен уже просто досматривал эпизоды, но Ройс из центра штрафной площади пробил сначала выше ворот, а потом рядом со штангой. На 6-й компенсированной минуте хозяева всё-таки отыгрались: Зюле принял мяч, эффектно подкинул и пробил, а рикошет от защитника помог переиграть Дамена - 2:2.

«Боруссия» не смогла победить, а «Бавария» с трудом переборола «Кельн», забив победный гол (Мусиала) на 89-й минуте. Невероятная развязка: Мюнхен опережает Дортмунд по разнице мячей и выигрывает 11-й чемпионский титул подряд. «Шмели» сами отдали титул, а «Бавария» на дрожащих ножках его чуть не выронила.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Дортмунд
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Комментарии (2)
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Alex3228
27 Мая 2023 в 18:54
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NOBODY
27 Мая 2023 в 18:35
аа,вот, по разнице мячей....ясно
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