«Боруссия» на 96-й минуте отыгралась с 0:2, но подарила «Баварии» золото Бундеслиги в последнем туре

«Боруссия» Дортмунд и «Майнц» сыграли в рамках чемпионата Германии. Матч 34-го тура Бундеслиги состоялся 27 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

10 лет подряд чемпионский титул в Германии удерживала «Бавария». И вот, в мае 2023 года, дортмундская «Боруссия» наконец получила шанс вернуть серебряную салатницу в Дортмунд. Для этого нужно было лишь обыграть «Майнц» на своём поле. Казалось бы, задача простая. Но лидеры Бундеслиги этой весной только и делают, что играют в поддавки, ошибаясь там, где этого никто не ждал.

И что же вы думаете? Ситуация повторилась. «Боруссия» начала с давления, захватила инициативу, но не успела создать опасного момента, как пропустила. «Майнц» выбрался на чужую половину поля, заработал угловой и Ханше-Ольсен шикарно выпрыгнул на ближней штанге, точно пробив после передачи Фернандеса – 0:1. Шок разбудил «Боруссию» и она могла тут же отыграться.

Геррейру завалили в штрафной площади, арбитр сначала на эпизод внимания не обратил, но через паузу пошёл смотреть повтор. Итоговый вердикт Фритца гостям не понравился – пенальти. Но было ещё место для подвига: Аллер пробил в правый от себя угол, туда же рванул и Дамен, отразивший удар. Чудо-сейв ещё больше окрылил «Майнц». Аарон по левому флангу одарил рывок Ли, тот навесил, а на дальней штанге Онисиво продавил Джана и пробил. От рук Кобеля и штанги мяч в итоге заскочил в сетку – 0:2.

Естественно, далее «Боруссия» прижала «Майнц» к воротам, но с моментами была напряжёнка. После сольного прохода Брандт пробил в ближний угол – Дален без труда парировал. Мален замыкал навес почти с нулевого угла, попав в сетку с внешней стороны. К этому времени Терзич уже выпустил Ройса и Мукоко, сняв с игры Вольфа и Адейеми. Время шло, а позиционные атаки Дортмунда всё ещё не смотрелись опаснее контрвыпадов «Майнца».

Команды просто обменивались моментами, не чувствовалось «чемпионского» давления. Онисиво вот получил мяч в штрафной площади, пальнул в ближний угол и сотряс штангу. В ответ Мален замыкал сильный прострел Ройса, пустив мяч совсем рядом со штангой. Геррейру всё-таки возродил интригу: даже две «стеночки» разыграл он со свежим Рейной перед штрафной площадью, а затем неотразимо пробил. Мяч врезался в штангу и оказался в противоположном углу – 1:2.

В концовке продолжился ожесточённый навал Дортмунда, Марко Ройс вдруг открыл в себе любовь к игре головой. Дважды он очень опасно бил после навесов, банально не попадая в створ ворот. Дамен уже просто досматривал эпизоды, но Ройс из центра штрафной площади пробил сначала выше ворот, а потом рядом со штангой. На 6-й компенсированной минуте хозяева всё-таки отыгрались: Зюле принял мяч, эффектно подкинул и пробил, а рикошет от защитника помог переиграть Дамена - 2:2.

«Боруссия» не смогла победить, а «Бавария» с трудом переборола «Кельн», забив победный гол (Мусиала) на 89-й минуте. Невероятная развязка: Мюнхен опережает Дортмунд по разнице мячей и выигрывает 11-й чемпионский титул подряд. «Шмели» сами отдали титул, а «Бавария» на дрожащих ножках его чуть не выронила.