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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» объявит о переходе Беллингема в конце недели слухи

31 Мая 2023 • 19:10 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Майнц
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем станет игроком мадридского «Реала» в конце недели.

Испанская Marca сообщает, что трансфер 19-летнего таланта Джуда Беллингема в стан «сливочных» будет официально подтвержден сразу после завершения текущего сезона.

Спортивный директор «Боруссии» уже дал свой комментарий по поводу ситуации с Беллингемом.

В минувшем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 42 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счет 14 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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