Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем станет игроком мадридского «Реала» в конце недели.

Испанская Marca сообщает, что трансфер 19-летнего таланта Джуда Беллингема в стан «сливочных» будет официально подтвержден сразу после завершения текущего сезона.

Спортивный директор «Боруссии» уже дал свой комментарий по поводу ситуации с Беллингемом.

В минувшем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 42 матчах во всех турнирах. Он записал на свой счет 14 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 120 миллионов евро.