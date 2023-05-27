«Боруссия» назвала состав на матч, который может стать чемпионским

В субботу вечером дортмундская «Боруссия» может прервать гегемонию «Баварии» и стать чемпионом Германии впервые с 2012 года. Для этого команде Эдина Терзича достаточно обыграть на своём поле «Майнц».

«Боруссия» выйдет на футбольное поле в таком составе: Кобель, Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон, Мален, Брандт, Джан, Геррейру, Адейеми, Аллер.

Если «Боруссия» не сможет обыграть «Майнц», то «Бавария» при своей победе станет чемпионом Германии 11-й раз подряд.

Матч «Боруссия» - «Майнц» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.